TikTok повышает вовлеченность артистов с помощью новых музыкальных функций.

Недавно TikTok представил аккаунты исполнителей, предназначенные для музыкантов, предоставляющие инструменты для улучшения их взаимодействия как с существующими, так и с новыми поклонниками. В этих аккаунтах есть вкладка "Музыка", которая упорядочивает каталог исполнителей и автоматически обновляет его новыми релизами, облегчая поиск их музыки поклонниками. Кроме того, такие функции, как "Behind the Song", дают представление о творческом процессе, стоящем за каждым треком, делятся вдохновением и историей, стоящей за музыкой.

Аккаунты предлагают музыкантам различные способы продвижения своей работы. Они могут прикрепить понравившийся пост к верхней части страницы поиска и использовать тег "Исполнитель" для подтверждения своего статуса музыканта. Другой тег, "Новый релиз", позволяет исполнителям освещать предстоящие треки до и после их выхода, подобно страницам обратного отсчета Spotify для предварительного просмотра альбомов.

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На многие из этих функций, похоже, повлиял Spotify, что указывает на согласованные усилия TikTok по расширению сферы потокового вещания с момента запуска TikTok Music, своего потокового сервиса на основе подписки. Сходство между вкладкой "Музыка" в профилях исполнителей TikTok и вкладкой "Музыка" Spotify, а также возможность выделять новую музыку перед выпуском соответствуют функциональным возможностям Spotify.

Более того, TikTok недавно представил функцию "Добавить в музыкальное приложение", позволяющую пользователям быстро сохранять песни TikTok в свои плейлисты Spotify, Apple Music или Amazon Music с помощью кнопки "Добавить песню".

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Пол Хоурикан, глобальный руководитель отдела музыкальных партнерств и программирования TikTok, выразил гордость за расширение прав и возможностей артистов благодаря запуску аккаунта Artist. Он подчеркнул потенциал для более глубокого вовлечения и уникальные возможности для поклонников полноценно общаться со своими любимыми исполнителями, тем самым способствуя открытию музыки на платформе.