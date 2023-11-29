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GADGETS
Фрегат Черноморского флота выпустил четыре крылатые ракеты Калибр по военным объектам Украины
Российский фрегат атаковал украинскую инфраструктуру. Удар был проведен четырьмя крылатыми ракетами. Утверждается, что цели поражены, но информация не подтверждена.

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Фрегат Черноморского флота России нанес удар четырьмя крылатыми ракетами по военной инфраструктуре Украины, сообщило министерство обороны России рано утром в среду. 

"Экипаж фрегата Черноморского флота получил задачу нанести удар крылатыми ракетами "Калибр" в кратчайшие сроки по военной инфраструктуре противника", - говорится в сообщении министерства в его приложении для обмена сообщениями Telegram.

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Министерство заявило, что были поражены "обозначенные цели". Агентство Рейтер не смогло подтвердить это заявление. Рано утром в среду из Украины не поступило комментариев о том, что инфраструктура была поражена ночью.

Военно-морские силы Украины заявили поздно вечером во вторник, что военно-морской флот России по состоянию на вечер вторника держал на боевом дежурстве в Черном море две подводные лодки с общим оснащением до восьми ракет "Калибр".

Черное море стало важнейшим театром военных действий в 21-месячном противостоянии. Участившиеся атаки украинских беспилотников с воздуха и моря на российские военные объекты привели к повреждению кораблей и военно-морских ремонтных мастерских в порту Севастополя и нанесению ударов по другим целям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что способность Киева наносить удары по военным кораблям и ослаблять российское присутствие в Черном море подорвали военные усилия России и помогли Украине обезопасить морской маршрут для экспорта своего зерна.

В заявлении Министерства обороны России сообщается, что фрегат, принадлежащий Черноморскому флоту России, выполнил операцию с использованием четырех крылатых ракет "Калибр", нацеленных на военную инфраструктуру Украины. Министерство сообщило, что назначенные цели были успешно поражены, хотя агентство Рейтер не смогло независимо подтвердить это утверждение. Украина не сразу прокомментировала какие-либо ночные воздействия на инфраструктуру по состоянию на ранние часы среды.

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Москва часто использует свой Черноморский флот для нанесения дальних ударов по Украине. Президент Путин рассматривает эти воды, соединяющиеся со Средиземным морем, как важную платформу для распространения влияния на Ближний Восток, Европу и западные регионы.

#калибр-нк
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