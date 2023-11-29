Крушение военного самолета США у берегов Южной Японии, в результате чего один подтвержденный погибший. Причина неизвестна, статус еще 5 человек не разглашается.

По данным береговой охраны, член экипажа, извлеченный из океана после крушения американского военного самолета Osprey у берегов Южной Японии, был подтвержден как погибший. Подробности о причине крушения и состоянии остальных пяти человек, находившихся на борту, остаются нераскрытыми.

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Береговая охрана получила сигнал бедствия с рыболовецкого судна недалеко от места крушения у Якусимы. Один пострадавший был обнаружен вблизи обломков серого цвета, примерно в 1 километре от восточного побережья Якусимы. Поблизости также был обнаружен пустой надувной спасательный плот. Правительственные чиновники подчеркивали приоритетность усилий по спасению жизней при оценке ситуации. Osprey, гибридный самолет, используемый различными подразделениями вооруженных сил США, вылетел с авиабазы Корпуса морской пехоты США Ивакуни и направлялся на авиабазу Кадена до того, как произошел инцидент. Согласно сообщениям, самолет предпринял попытку аварийной посадки в море, а свидетельства очевидцев указывают на возгорание левого двигателя. Опасения по поводу безопасности Osprey вызвали дискуссии, поскольку предыдущие аварии в Японии и других местах поднимали вопросы об их развертывании и эксплуатационной целостности. Власти продолжают расследование этого последнего инцидента с участием самолета Osprey.