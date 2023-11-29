Предупреждение о потенциальных смертельных исходах из-за роста числа случаев Covid и низкого уровня вакцинации среди пожилых жителей на фоне угрозы омикронного варианта.

Эксперты предупреждают о потенциальном росте числа смертельных случаев, связанных с Covid-19, в учреждениях по уходу за престарелыми из-за сочетания растущего уровня инфицирования и значительно низкого уровня иммунизации. Австралия переживает восьмую волну Covid-19, и опасения особенно сосредоточены вокруг домов престарелых, где уровень вакцинации опасно снизился.

Поскольку в преддверии сезона отпусков в стране наблюдается всплеск случаев заболевания Covid-19, текущие данные Министерства здравоохранения и социального обеспечения указывают на то, что уровень вакцинации среди лиц, находящихся в учреждениях по уходу за престарелыми, немного ниже 40%, что резко контрастирует с показателем более 90%, зафиксированным в январе этого года..

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Кристин Селви, директор по инфекционным заболеваниям в NSW Health, ожидает потенциального пика этой волны к Рождеству, что отражает тенденции, наблюдаемые третий год подряд.

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Профессор Тони Каннингем, сотрудник Сиднейского университета и Вестмидского института медицинских исследований, обратил внимание на мрачный прогноз до 3000 смертей в первые шесть месяцев предстоящего года, если сохранятся текущие показатели инфицирования и вакцинации. Наиболее уязвимой демографической группой определены лица, находящиеся в учреждениях по уходу за престарелыми.Однако профессор Каннингем указал на вероятность того, что эта вспышка будет менее серьезной, чем Дельта-волна, наблюдавшаяся во время Рождества 2021 года. Он объяснил это распространенностью того, что он назвал "гибридным иммунитетом" среди населения, возникающим в результате предшествующего контакта с вирусом или в результате вакцинации.