Израильские военные выступили с заявлением, в котором говорится, что их силы подверглись обстрелу в секторе Газа.

За последний час три взрывных устройства были взорваны вблизи войск ЦАХАЛА в разных местах на севере сектора Газа, нарушив режим оперативной паузы. На одном участке бойцы ХАМАСА открыли огонь по войскам, что вызвало ответные действия.

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Несколько солдат получили незначительные ранения в ходе этих инцидентов. Примечательно, что позиции войск соответствовали параметрам, изложенным в рамках оперативной паузы.

Кроме того, журналист AFP сообщил, что был свидетелем трехкратного обстрела израильским танком района Шейх-Радван в городе Газа, когда палестинцы пытались вернуться домой во время прекращения огня. Агентство Reuters обратило внимание на заявление представителя ЦАХАЛА относительно этого события, сославшись на то, что стрельба из танка была предупредительным выстрелом после приближения подозреваемых к персоналу ЦАХАЛА.

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Ливанские государственные СМИ также задокументировали попадание израильского снаряда на ливанской стороне демаркированной ООН "голубой линии", разделяющей Израиль и Ливан.