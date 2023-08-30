В скором времени анонсируется новый IPhone 15

New York (CNN) — Следующий iPhone может появиться всего через несколько недель.



Apple объявила о своем осеннем специальном мероприятии во вторник, разослав прессе приглашения на утро 12 сентября. Приглашенные смогут лично посетить театр Стива Джобса в Apple Park, штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, в то время как широкая публика сможет посмотреть онлайн в 10 утра по тихоокеанскому времени.



Приглашения Apple на мероприятия всегда тщательно изучаются на предмет скрытых смыслов, и в этом году на них присутствует распадающийся многоцветный логотип Apple и слоган: “Wonderlust”.



Ожидается, что компания представит iPhone 15 и iPhone 15 Pro, и ходят слухи, что следующее поколение iPhone получит значительные обновления, включая новые цвета, улучшенную производительность аккумулятора, переход с фирменного разъема Apple lightning на USB-C, более быструю зарядку и значительно улучшенные возможности камеры, согласно 9to5Mac, техническому блогу, который внимательно следит за слухами Apple.

реклама

Также ожидаются новые версии Apple Watch и Apple Watch Ultra.Мероприятие “Wonderlust” состоится примерно через три месяца после того, как на Всемирной конференции разработчиков Apple были представлены обновления нескольких аппаратных и программных продуктов, а также весьма амбициозная гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro.







