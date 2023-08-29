Google сделала свои инструменты на базе искусственного интеллекта доступными для корпоративных клиентов

Google во вторник сделала свои инструменты на базе искусственного интеллекта доступными для корпоративных клиентов по ежемесячной цене в 30 долларов (почти 3000 рублей) за пользователя, поскольку компания, принадлежащая Alphabet, надеется заработать на росте популярности технологии в этом году.



Цена такая же, как у конкурирующего пакета офисного программного обеспечения Microsoft "Copilot" на базе искусственного интеллекта, который включает Teams и Outlook.



В этом году Google увеличила инвестиции в генеративный искусственный интеллект, поскольку пытается наверстать упущенное после того, как в прошлом году запуск OpenAI при поддержке Microsoft ChatGPT покорил мир технологий.



Объявление о компании было сделано во вторник на конференции Google Next в Сан-Франциско, где компания также представила новую версию своих пользовательских чипов искусственного интеллекта и инструмент для создания водяных знаков и идентификации изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.



Новые инструменты Google включают в себя "Duet AI in Workspace", который, среди прочего, поможет пользователям приложений Google создавать документы, составлять электронные письма в Gmail и создавать пользовательские визуальные эффекты в слайдах.

"Мы выпустили это дополнение в ответ на высокий спрос клиентов и будем продолжать совершенствовать и расширять его" заявили в Google, добавив, что инструменты были протестированы более чем миллионом пользователей.



В ближайшие месяцы компания планирует выпустить больше предложений для других клиентских сегментов, включая малый и средний бизнес и потребителей.