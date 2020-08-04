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После допущенных ошибок с системой охлаждения на Xbox 360, теперь при выпуске новой консоли Microsoft учитывает предыдущие ошибки и избегает грубых нарушений, тем более если учитывать мощность железа у Xbox Series X, вопрос с охлаждением становится как никогда актуален.

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Джим Уол, руководитель аппаратной части Xbox, рассказал, что разработанная система вентиляции приставки способна не просто охлаждать консоль, но и делать это тихо:

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Инженеры Xbox Series X спроектировали консоль так, чтобы она была тихой и обеспечивала хороший воздушный поток для охлаждения в сильных нагрузках. Это достигается за счет расположенной сверху вытяжной трубки с большими отверстиями. Мы также разместили бесшумный вентилятор сверху, и забор воздуха снизу, чтобы избежать проблем с перегревом.

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Также Microsoft разделили материнскую плату на две части, посадив её на шасси. Тем самым, немного разделив тепловые потоки. Таким образом холодному воздуху проще распределиться на две отдельные платы небольшой площади.

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Что касается системы охлаждения, у PlayStation 5 переменные частоты, что не очень хорошо для охлаждения. Во-вторых, если сравнивать по дизайну, то PlayStation 5 футуристичный - отлично впишется в интерьер дома, а XBOX, как написано выше, грамотно спроектирован для лучшего охлаждения и тихой работы.

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По дизайну XBOX выглядит простым, но практичным, ведь покупают консоли, чтобы играть а не смотреть на них постоянно.