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Открытие официальной Twitter-страницы Silent Hill - это реальный шаг , а не фейковая информация, и дальнейшие новости об игре будут опубликованы там. По слухам, перезапуск Silent Hill будет представлен уже в начале августа на следующей онлайн-презентации игр для PlayStation 5.

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Перевод: Атмосфера - это все, Dead by Daylight вызывает страх и гнетущую атмосферу Silent Hill на этих скриншотах.

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Рассмотрим основные моменты анонса

·Игра разрабатывается Sony Japan Studios и будет эксклюзивом для PS5.

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·В 2019 году в Японии началась разработка новой Silent Hill.

·Главный разработчик — Кэйитиро Тояма, автор оригинальной Silent Hill и Siren. Музыку пишет все тот же Акира Ямаоко, а артом занимается Масахиро Ито. То есть Silent Hill 5 делает оригинальная команда серии.

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·У нее уже есть демо. Его покажут после анонса, который должен состояться скоро.

Последние несколько месяцев была информация о том, что компания Konami хочет сделать мягкую перезагрузку серии Silent Hill, которая будет называться просто «Silent Hill». Говорят, что название является скорее повторным введением в серию, что позволяет как новым, так и бывалым игрокам наслаждаться игрой, не зная о прошлых событиях серии.

Мероприятие состоится 6 августа в 23:00 МСК. Наконец, на этом мероприятии могут назвать точную дату выхода и стоимость PlayStation 5.