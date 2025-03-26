Предлагаемый World Wallet будет интегрировать платежи в стейблкоинах и функции карт на цепочке.





Цель проекта является создание бесшовной системы, сочетающей стабильность фиатных денег с эффективностью и безопасностью технологии блокчейн. Таким образом, пользователи смогут получить доступ к удобству цифровых платежей, обеспечивая при этом безопасность и легкость перевода своих средств.

Это позволит пользователям совершать платежи во всей глобальной сети Visa.

По словам источников, World Wallet призван функционировать как «мини-банковский счет». Он будет предлагать не только платежи в стейблкоинах, но и возможности обмена валют (FX). Это позволит пользователям конвертировать свои цифровые активы в различные фиатные валюты. Это откроет новые возможности для международных транзакций и сделает трансграничные платежи легким делом. Кроме того, ожидается, что кошелек будет включать фиатные рампы. Это позволит пользователям легко конвертировать традиционные валюты в цифровые активы и наоборот.

Цель партнерства - сделать стабильные монеты более доступными для обычных пользователей, упростить криптовалютные платежи и интегрировать их в повседневные транзакции. Этот шаг потенциально может ускорить массовое распространение криптовалют, сделав их такими же простыми в использовании, как проведение пальцем по кредитной карте.