Выплаты начнутся в августе по итогам просмотров за июль.

В июне 2025 года Wibes, видеоплатформа от Wildberries, запустила программу монетизации для авторов контента. Создатели видео, зарегистрированные как самозанятые или индивидуальные предприниматели, смогут получать 100 рублей за каждую тысячу просмотров. Начисления начнутся в августе — по результатам просмотров за июль. В личном кабинете Wibes теперь есть специальный счётчик, который показывает количество просмотров роликов, опубликованных начиная с июня 2025 года.

Чтобы участвовать в программе, автор должен быть зарегистрирован как самозанятый или ИП, иметь в своём профиле как минимум два видео (каждое — не короче 5 секунд), а также не быть продавцом на Вайлдберриз. Выплаты не распространяются на видео, загруженные в рамках партнёрской программы Wibes по продвижению товаров.

Полные условия и информация о выводе средств будут опубликованы в официальных каналах Wibes. В пресс-релизе написано, что авторам начнут платить после окончания тестового периода. Пока что платформа ВБ только выходит из бета-режима.

С апреля 2025 года в Wibes действует также партнерская (афилиатная) программа, в рамках которой блогеры продвигают товары продавцов интернет магазина Wildberries и получают вознаграждение за покупки, совершённые по их видео.