С момента основания Федеративной Республики Германия (ФРГ) в 1949 году никогда ранее кандидат в канцлеры, предложенный коалицией с парламентским большинством, не проваливался на голосовании в Бундестаге.

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В ходе тайного голосования в Бундестаге кандидат от блоков ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз) и СДПГ (Социал-демократическая партия) Фридрих Мерц набрал лишь 310 голосов депутатов, тогда как для избрания канцлером требуется абсолютное большинство – не менее 316 «за». Против проголосовали 307 депутатов. Трое воздержались, один бюллетень признан недействительным.

В голосовании участвовал 621 депутат из 630. Коалиция Мерца формально располагает 328 мандатами — этого достаточно для победы. Даже с запасом. Однако нужного большинства не набралось. Это впервые в истории ФРГ с 1949 года. Ранее ни один кандидат с поддержкой коалиции не проваливался в первом туре.

Причины провала пока неясны. СМИ пишут о разногласиях внутри коалиции. Reuters считает, что Мерца не поддержали как минимум 18 депутатов. По одной из версий, часть социал-демократов и консерваторов не согласны с его планами. Речь о смягчении «долгового тормоза» и росте заимствований на армию и инфраструктуру. Сам Мерц в момент объявления результатов был «видимо поражён» и сразу созвал совещание с соратниками.

Председатель бундестага Юлия Клёкнер объявила об итогах и приостановила заседание для консультаций партий.

Член внешнеполитического комитета ХДС Юрген Хардт в X (бывший Twitter) упрекнул «тех членов коалиции, кто не голосовал за Фридриха Мерца», призвав их «спросить себя, на чьей стороне они находятся»