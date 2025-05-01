Крупные IT-компании уже используют AI в разработке. CEO Microsoft Сатья Наделла заявил, что 20–30% кода в их репозиториях написаны ИИ. У Google похожая ситуация. В 2023 году Сундар Пичаи сообщал, что 25% нового кода поисковика генерируется ИИ, а к 2025 году этот показатель вырос более чем до 30%

Другие компании тоже фиксируют рост. По словам CTO Microsoft Кевина Скотта, к 2030 году до 95% кода будет генерироваться искусственным интеллектом.

Глава Salesforce Марк Бениофф сообщил, что продуктивность инженеров выросла на 30%. Из-за этого в 2025 году компания заморозит найм новых разработчиков. Всё из-за ИИ. По данным World Economic Forum, 40% работодателей планируют сократить персонал. Речь о тех ролях, где задачи можно автоматизировать.

С другой стороны, LinkedIn при поддержке GitHub зафиксировал, что внедрение Copilot даже увеличивает найм. Компании, использующие Copilot, чаще публикуют вакансии и нанимают новых инженеров. Причём речь не идёт о замене старых сотрудников. Возможно, корпорациям просто нужно больше людей для управления новыми продуктами.