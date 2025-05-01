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Генеральный директор Microsoft заявил, что до 30% кода компании пишет ИИ

Глава Salesforce Марк Бениофф сообщил, что продуктивность инженеров выросла на 30%. Из-за этого в 2025 году компания заморозит найм новых разработчиков. Всё из-за ИИ.
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Крупные IT-компании уже используют AI в разработке. CEO Microsoft Сатья Наделла заявил, что 20–30% кода в их репозиториях написаны ИИ. У Google похожая ситуация. В 2023 году Сундар Пичаи сообщал, что 25% нового кода поисковика генерируется ИИ, а к 2025 году этот показатель вырос более чем до 30%

Другие компании тоже фиксируют рост. По словам CTO Microsoft Кевина Скотта, к 2030 году до 95% кода будет генерироваться искусственным интеллектом.

Глава Salesforce Марк Бениофф сообщил, что продуктивность инженеров выросла на 30%. Из-за этого в 2025 году компания заморозит найм новых разработчиков. Всё из-за ИИ. По данным World Economic Forum, 40% работодателей планируют сократить персонал. Речь о тех ролях, где задачи можно автоматизировать.

С другой стороны, LinkedIn при поддержке GitHub зафиксировал, что внедрение Copilot даже увеличивает найм. Компании, использующие Copilot, чаще публикуют вакансии и нанимают новых инженеров. Причём речь не идёт о замене старых сотрудников. Возможно, корпорациям просто нужно больше людей для управления новыми продуктами.

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20:17
накой вопрос мне новый монь а ?? еще раз -тебе идти к бернигану с этим вопросом.у меня нормальный монь.а карта мне накой ,когда я не играю,это ты кредитованный шнырь больше ничего не умеешь ,ну бабы н...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:15
Ты же просто трепло. иди купи карту новую и монь или совсем с деньгами туго.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:14
ты макс можешь познать шешу в его курятнике или кратер бернигана )))))ухахахаха закредитованный китя-непранов.береги почку -она у тебя одна осталась.)))ты такой кловун что слов нет.над тобой снова все...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:13
Мне то что. я познаю мир играю в игры на максе со всеми плюшками. а не меряюсь затычками которые пора сменить.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:11
я угораю над кловуном с мылососм ,как и над тобой все угорали.а про монь ты к бернигану обратись -там четкий тн из нулевых.у меня то калиброванный lg.Помню я как берниган тебя ку сосил когда у тебя бы...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:10
Мне и 6600 и 3050 в одно место не уперлось один парнишка угорает. а пердун страдает со своей 6600. у тебя и монь еще убогий угадал.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
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