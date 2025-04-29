Российские исследователи впервые в мировой практике осуществили испытательные полёты, в ходе которых была проверена работоспособность интеллектуальной системы управления сверхзвуковым самолётом для перевозки пассажиров, не имеющим остекления в кабине.

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» впервые провёл лётные испытания демонстратора интеллектуальных технологий. Испытания прошли в кабине без окон.

Новая система позволяет управлять самолётом на всех этапах полёта — от взлёта до посадки — с помощью удалённого управления и внешних камер. Пилот видит обстановку через экраны, а не напрямую. В центре считают, что эта технология подойдёт для будущих сверхзвуковых гражданских самолётов.

Источник изображения: НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»

Демонстратор был оснащён системой внешнего видения. В неё входили камеры, работающие в разных диапазонах — видимом и инфракрасном. Всего использовали пять обычных камер и две тепловизионные. Они передавали изображение снаружи самолёта. Видео обрабатывалось и выводилось пилотам на экраны. Благодаря такому сочетанию система может работать и днём, и ночью.

Испытания проходили в Новосибирске на базе самолёта-лаборатории Як-40. Испытания проводили в реальных условиях — в обычном воздушном пространстве.

В испытаниях участвовали специалисты двух институтов, входящих в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» — ГосНИИАС и СибНИА. Они занимались разработкой и установкой демонстратора. Все работы проводились силами этих команд под координацией головного центра.

Кадр из видео Правительство России/ ТАСС

Испытания проводил экипаж из пяти человек: командир самолёта, второй пилот, бортмеханик, бортовой оператор-испытатель, лётчик-испытатель. Последний — директор СибНИА В. Барсук, заслуженный лётчик-испытатель.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что успешные испытания показали — управлять сверхзвуковым гражданским самолётом можно и без остекления кабины, с использованием камер и экранов.