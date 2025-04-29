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Ситидрайв расширил «зелёные зоны» в Подмосковье
Весной–летом 2024 года, «Ситидрайв» уже расширял зону покрытия

С апреля 2025 года каршеринг «Ситидрайв» расширил зоны завершения аренды в Подмосковье. Теперь сервис доступен на расстоянии до 30 км от центра Москвы. Новые зоны появились в пригородах и у станций МЦД.

На первом этапе добавлены направления:

  • Юго-запад — Новая Москва, «Сколково», посёлок Заречье;
  • Северо-запад — Зеленоград, Молжаниновский район, Химки (Новогорск), Красногорск (Сабурово);
  • Север — Пушкино и Акулово;
  • Юго-восток — Люберцы (особенно посёлок Октябрьский) и район Капотня;
  • Юг — Видное и Подольск.

«Ситидрайв» расширил зоны покрытия у линий D3 и D4. Теперь рядом с этими станциями можно завершать аренду машины. Это упростит пересадки на скоростные поезда из Подмосковья.

Источник изображения: «Ситидрайв»

В «Ситидрайве» объяснили, что расширение связано с ростом спроса на поездки в Подмосковье и развитием жилой застройки.

Ранее, весной–летом 2024 года, «Ситидрайв» уже расширял зону покрытия. В апреле добавили Лобню, Ивантеевку, Щёлково и Железнодорожный. В июне — ещё 13 районов, включая Апрелевку, Звенигород, Домодедово, Лыткарино, Жуковский, Раменское, Дзержинский и аэропорт Жуковский. Все новые зоны уже доступны в приложении.

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#россия #каршеринг #ситидрайв
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