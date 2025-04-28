Российское авторское общество регулярно подает иски к компаниям за использование музыки без разрешения.

Арбитражный суд Краснодарского края 15 апреля 2025 года обязал сеть супермаркетов «Магнит» (АО «Тандер») выплатить 220 000 рублей компенсации Российскому авторскому обществу (РАО). Причина — использование музыки без договора.

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Речь идет о 12 песнях, которые включали в магазинах без лицензии. Среди них — «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Плачь, любовь», «Прошу тебя», «Мама», «Глупая девочка», «Сердце» и другие.

Кроме компенсации, «Магниту» придется заплатить госпошлину — 16 000 рублей. Деньги, которые получит РАО, будут распределены между правообладателями этих песен. Сама сеть «Магнит» (АО «Тандер») официальных комментариев по делу не давала.

Российское авторское общество регулярно подает иски к компаниям за использование музыки без разрешения. В 2024 году РАО подало 383 иска на общую сумму 71,3 млн рублей.