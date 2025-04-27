Министр Аракчи заявил, что Иран согласен снизить уровень обогащения урана до 3,67% в обмен на гарантии по сделке и снятие санкций. При этом Иран не готов полностью остановить обогащение или вывозить уже накопленные запасы. США, наоборот, требуют полного прекращения обогащения.

После третьего раунда переговоров в Маскате (Оман) 26 апреля стороны договорились продолжить диалог на следующей неделе. По словам министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди, встреча высокого уровня предварительно назначена на 3 мая. Американский представитель назвал прошедший раунд конструктивным и продуктивным. Он также подтвердил, что следующая встреча состоится в Европе.

По итогам второго раунда в Риме (19 апреля) участники договорились, что группы экспертов подготовят основу возможного соглашения. После этого главные переговорщики оценят результаты. Министр иностранных дел Омана уточнил, что именно Оман объявит, где состоится встреча. Отмечается, что США не согласовали дату и место с европейскими союзниками заранее. При этом у Европы остаётся важный рычаг — возможность возобновить санкции ООН (механизм «снэпбэк»).

Тегеран выразил готовность пойти на некоторые уступки. Министр Аракчи заявил, что Иран согласен снизить уровень обогащения урана до 3,67% в обмен на гарантии по сделке и снятие санкций. При этом Иран не готов полностью остановить обогащение или вывозить уже накопленные запасы. США, наоборот, требуют полного прекращения обогащения. Сенатор Марко Рубио на слушаниях сказал, что Тегеран должен отказаться от обогащения и закупать топливо за рубежом.