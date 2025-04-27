Впервые автомобиль был представлен почти два года назад в виде китайского JAC Sehol X6.

«Москвич 5» создается на базе китайского JAC Sehol X6 и по габаритам близок к Toyota RAV4. Ожидается, что автомобиль оснастят двумя бензиновыми турбодвигателями объёмом 1,5 л — на 150 и 184 л. с. Менее мощный — с вариатором. Более мощный — с 6-ступенчатым роботом. Привод — только передний.

Источник изображения: Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Габариты машины примерно 4 505 × 1 850 × 1 698 мм, колёсная база около 2 660 мм. То есть «Москвич 5» крупнее модели «Москвич 3».

Информации об официальных комплектациях пока нет. Ожидается, что будут предложены традиционные для марки версии, такие как «Стандарт», «Комфорт», «Бизнес» и «Техно», с различным уровнем оснащения. Первоначально планировалось начать производство одновременно с «Москвичом 6», но серийная сборка стартовала лишь в апреле 2025 года.

Цены официально не объявлены. Можно предположить, что стоимость в России окажется в диапазоне между ценами на «Москвич 3» и «Москвич 6», то есть ориентировочно от 2,3 до 2,7 млн рублей в базовой версии.

Производство осуществляется на Московском автомобильном заводе «Москвич» по крупноузловой схеме. На первых серийных образцах уже установлены шильдики «Москвич 5» и российский VIN (X7LJ*********0108). Локализованы отдельные системы безопасности, технологические жидкости и аксессуары. В будущем планируется переход к мелкоузловой сборке с полным циклом сварки и окраски кузовов.