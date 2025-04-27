Проект запуска производства Renault Logan и Sandero третьего поколения в России был подготовлен к 2022 году. Однако из-за ухода компании Renault с российского рынка в апреле этого же года серийный выпуск этих моделей не состоялся.

В Перми и других регионах (Татарстан, Самарская и Свердловская области) были замечены предсерийные кросс-хэтчбеки Renault Sandero Stepway третьего поколения. Эти автомобили окрашены в тёмно-зелёный цвет и имеют чёрные армейские номера типа «5», зарегистрированные на Министерство обороны России.

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Характерными особенностями прототипов стали обновлённая передняя часть кузова, антенна в форме «плавника», противотуманные фары, датчики парковки и зеркала с контрастной серебристой отделкой. Дизайн колёсных дисков выполнен в стиле предыдущих моделей Renault.

Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель H4M мощностью около 114–115 л.с., в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний.

© platesmania.com / atwelve

Проект запуска производства Renault Logan и Sandero третьего поколения в России был подготовлен к 2022 году. Однако из-за ухода компании Renault с российского рынка в апреле этого же года серийный выпуск этих моделей не состоялся. После передачи активов государственным структурам проект был свёрнут, а часть готовых предсерийных автомобилей передана различным ведомствам, включая Минобороны.