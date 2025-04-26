Новые доллары трудно найти даже в крупных банках.

В крупных российских банках наблюдается острый дефицит банкнот доллара США нового образца (выпущенных с 2013 года, с синей защитной лентой). Это связано с прекращением официальных поставок наличной валюты из США после введения санкций. Банки работают с теми запасами, которые были накоплены ранее — в основном это старые купюры.

Новые доллары трудно найти даже в крупных банках. Клиенты часто получают отказы при покупке. Если новые банкноты всё же появляются, они продаются с наценкой или по менее выгодному курсу. Разница в стоимости между новыми и старыми долларами может доходить до 5–6 рублей.

За пределами России некоторые банки и обменники принимают только новые доллары. Старые купюры часто не берут. Причины — много подделок и нехватка оборудования для проверки. Особенно строго — в Турции, Египте, ОАЭ, Таиланде. Там старые или повреждённые доллары могут не принять или обменять по заниженному курсу. Помимо этого, купюры до 1996 г. выпуска не принимаются в обмениках Грузии, Китая, Малайзии, Индонезии, Азербайджана и Ливана. Причина та же.