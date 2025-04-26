По данным The Wall Street Journal, Соединённые Штаты рассматривают снижение пошлин для Китая до 50–65%, при условии встречных шагов со стороны Пекина.

Согласно сообщению газеты The Wall Street Journal, Соединённые Штаты намерены провести поэтапные торговые переговоры с 18 странами в рамках плана, подготовленного американским торговым представительством. Завершение переговоров запланировано на 8 июля 2025 года. Источник изображения: Carlos Barria / Reuters

США намерены рассмотреть темы, связанные с тарифами, квотами, нетарифными барьерами, цифровой торговлей, происхождением товаров и обеспечением экономической безопасности. Скорее всего, Мексика, Канада и Китай не примут участие в этих переговорах. На Мексику и Канаду базовая пошлина в 10% не распространяется, так как действует 90-дневная отсрочка. В отношении Китая ранее были введены пошлины до 145%. Китай ответил повышением тарифов на американские товары до 125% и ограничил вывоз некоторых полезных ископаемых.

Согласно информации CNN, Китай снял пошлины на ввоз полупроводников из Штатов. Официальных уведомлений об этом не поступало. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация поддерживает контакт с Китаем. Однако китайские представители отметили, что серьёзных переговоров пока нет.

По данным WSJ, Соединённые Штаты рассматривают снижение пошлин для Китая до 50–65%, при условии встречных шагов со стороны Пекина.