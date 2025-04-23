Продукция завода будет востребована в авиации, судостроении и производстве двигателей. Это поможет уменьшить зависимость от импорта. Первые партии уже прошли тестирование на заводах заказчиков.

В Санкт-Петербурге на заводе «Вириал» открылось новое производство. Оно размещено на территории технопарка «Восков» в Сестрорецке.

Источник изображения: «Вириал»

Предприятие изготавливает металлорежущий инструмент для станков с ЧПУ. Речь идёт о твёрдосплавных заготовках и пластинах. По информации компании, ежегодно планируется выпускать до 6 миллионов пластин и до 120 тонн заготовок.

Фонд развития промышленности в 2022 году предоставил «Вириалу» кредит — 1 миллиард рублей под 1% годовых сроком на 7 лет. Общий объём вложений в проект составил 1,25 миллиарда рублей. Предполагаемый срок окупаемости — 5 лет.

Было приобретено 50 единиц техники. Организовано производство полного цикла. Сырьё поступает с заводов, расположенных в Брянской и Свердловской областях.

Источник изображения: «Вириал»

Также «Вириал» начал производить пластины для отрезных операций и стержни с винтовыми каналами. Подобные изделия ранее не выпускались в России. Их планируют применять в авиационной промышленности, судостроении и при изготовлении двигателей.

Среди клиентов — компании ОАК, ОДК, ОСК и «Росатом». Первые поставки уже прошли испытания на производственных мощностях.

Компания намерена увеличить своё присутствие на рынке. В сегменте пластин — с 2 до 10%, по заготовкам — с 10 до 40%. В настоящее время помимо «Вириала» на рынке работают ещё два крупных предприятия — завод в Кирове и «Скиф-М» в Белгороде.

К концу 2025 года «Вириал» планирует расширить производство. Запланирован запуск следующего этапа с применением роботизированных линий. Объём инвестиций увеличится в 2–3 раза по сравнению с текущими вложениями.