Ранее информацию о выходе Zeekr на рынок РФ подтвердили дилеры, давшие комментарии порталу «АвтоВзгляд».

Компания Zeekr представила новую вариацию своего флагманского электрокара Zeekr 001 — Business Edition RWD.

Эта модификация заняла позицию самой доступной версии в линейке модели. В её основе лежит платформа Long Range RWD, однако стоимость снижена до 55 990 евро, что на 4,5 тысячи дешевле базового варианта. Новая версия оснащена электродвигателем мощностью 272 л.с., который обеспечивает запас хода до 620 км. Покупателям предложены два цветовых решения кузова — Tech Grey и Phantom Black, которые ранее предлагались исключительно за доплату. Автомобиль оснащён 21-дюймовыми колёсными дисками, а интерьер выполнен в гамме оттенков каменно-серого (Stone Grey) и угольно-черного (Charcoal Black).

Ранее информацию о выходе Zeekr на рынок РФ подтвердили дилеры, давшие комментарии порталу «АвтоВзгляд». Согласно их сведениям, реализацией автомобилей займётся дистрибьютор Sinomach Auto.

Однако, несмотря на планы по экспансии, в феврале 2025 года в стране было зарегистрировано всего две сотни авто этой марки, что демонстрирует 80%-ное падение в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.