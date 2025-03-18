Первые 9 месяцев 2024 года «Газпром» завершил с убытком в 309 млрд 100 млн рублей, тогда как его выручка за тот же период увеличилась на 8%, достигнув 4,27 трлн руб.

Чистый убыток головного предприятия ПАО «Газпром» по РСБУ в 2024 году составил внушительные 1 трлн 76 млрд рублей, в то время как годом ранее компания зафиксировала прибыль в 696 млрд руб., свидетельствуют обнародованные финансовые отчёты. Несмотря на негативный итог, общий доход организации за отчётный период продемонстрировал рост на 11,3%, достигнув отметки 6,26 трлн руб.

Источник изображения: Getty Images

Как пояснили в пресс-службе компании, ключевыми факторами, оказавшими давление на финансовые результаты, стали обесценивание рыночной стоимости акций дочерней структуры ПАО «Газпром нефть» на сумму 852 млрд руб., а также значительное увеличение расходов по отложенному налогу на прибыль, которое составило 444 млрд руб. Это связано с повышением налоговой ставки до 25% начиная с 1 января 2025 года.

В то же время валовая прибыль «Газпрома» в прошлом году возросла до 1,44 трлн руб., что на 13,6% превышает показатель предыдущего года. Однако по результатам года компания столкнулась с убытком до налогообложения в размере 976,56 млрд руб., тогда как в 2023 году она зафиксировала прибыль в 784 миллиарда 590 миллионов рублей.

Дебиторская задолженность концерна также демонстрирует восходящую динамику: по итогам отчётного периода она составила 2,84 трлн руб., превысив показатель прошлого года (2,595 трлн руб.). Кредиторская задолженность также возросла, увеличившись с 1,324 трлн руб. в конце 2023 года до 1,474 трлн руб.

Первые 9 месяцев прошлого года «Газпром» завершил с убытком в 309 млрд 100 млн рублей, тогда как его выручка за тот же период увеличилась на 8%, достигнув 4,27 трлн руб.

Также согласно информации, опубликованной Bloomberg со ссылкой на неназванные европейские и российские правительственные источники, Соединённые Штаты Америки изучают возможные перспективы взаимодействия с энергетической корпорацией «Газпром» в рамках международных инициатив.