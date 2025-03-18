Венгрия отказалась одобрить выделение 20 миллиардов евро на военную помощь Украине. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто охарактеризовал политику Брюсселя как милитаристскую и подчеркнул, что такие шаги могут подорвать мирные инициативы Вашингтона, которые поддерживает Будапешт.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не пришли к единогласному решению относительно выделения Украине финансовой помощи в размере 40 миллиардов евро. Этот вопрос остается в стадии обсуждения, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции, трансляция которой велась в ее X.

Флаги ЕС и Украины. Источник изображения: ua.news

По словам Каллас, предложение встретило широкую политическую поддержку, однако перед окончательным утверждением необходимо проработать множество деталей, и все участники переговоров понимали, что необходимо показать результат немедленно.

Как передавало агентство AFP, Каллас предложила рассмотреть возможность оказания военной поддержки Украине в 2025 году в объеме не менее 20 миллиардов евро, с перспективой увеличения суммы до 40 миллиардов в зависимости от потребностей Киева. Согласно документу с предложениями, государства-участники должны делать финансовые взносы, исходя из своего «экономического потенциала». План предусматривает поставку Украине двух миллионов артиллерийских снарядов в текущем году, на что отведено 5 миллиардов евро. Из общего бюджета 2 миллиарда предполагается изъять из прибыли, полученной от замороженных российских активов.

По данным источников агентства, данная инициатива может столкнуться с противодействием со стороны Венгрии, которая в принципе выступает против военной поддержки Киева, а также ряда ведущих экономик Европы, включая Францию, Италию и Испанию. В то же время Литва и Финляндия публично выразили поддержку идее выделения Украине 40 миллиардов евро.

Как и ожидалось, Венгрия отказалась одобрить выделение 20 миллиардов евро на военную помощь Украине. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто охарактеризовал политику Брюсселя как милитаристскую и подчеркнул, что такие шаги могут подорвать мирные инициативы Вашингтона, которые поддерживает Будапешт.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США к власти пришли люди, которые прямо заявляют о стремлении «покончить со всеми войнами, добиться мира», в то время как Европа, напротив, продолжает настаивать на эскалации вооруженного конфликта.

Москва осуждает военную поддержку Киева со стороны Запада. В конце февраля Соединенные Штаты объявили о приостановке военной помощи Украине, но спустя короткий период приняли решение возобновить ее предоставление.