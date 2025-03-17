Соединённые Штаты ввели 25-процентные тарифы на товары, импортируемые из Мексики и Канады, а китайская продукция теперь облагается пошлиной в 20%.

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос в беседе с британским изданием Times отметил, что нынешний уровень экономической неопределённости, обусловленный политическими решениями администрации президента США Дональда Трампа, может превзойти даже турбулентность, вызванную пандемическим кризисом COVID-19.

По его словам, сложившаяся обстановка требует пристального внимания, поскольку наблюдается спад мультилатерализма — ключевого механизма, ранее способствовавшего гармонизации межгосударственных взаимодействий и выработке скоординированных решений глобальных вызовов. Де Гиндос подчёркивает, что этот сдвиг представляет собой один из наиболее значительных факторов неопределённости в мировой экономике.

Соединённые Штаты ввели 25-процентные тарифы на товары, импортируемые из Мексики и Канады, а китайская продукция теперь облагается пошлиной в 20%. В Вашингтоне обосновали эти меры необходимостью усиленной борьбы с нелегальной миграцией, а также контролем над поставками фентанила.

Кроме того, США распространили тарифные барьеры и на европейские товары, а в планах — внедрение так называемых "зеркальных" пошлин против стран, где импортные тарифы на американскую продукцию оказываются выше их внутренних ставок. В ответ Канада и Китай уже анонсировали контрмеры, а Евросоюз намеревается ввести свои ответные ограничения в апреле.