На прошлой неделе президент Лукашенко посетил в Минске выставку российских беспилотников и заявил о готовности России помочь Белоруссии в производстве ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил РИА Новости, что России и Белоруссии предстоит осуществить значительную работу, направленную на запуск совместного производства беспилотных летательных аппаратов.

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По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что приоритетное внимание Союзного государства должно быть сосредоточено на создании передовых и инновационных моделей беспилотной техники. Орешкин указал на необходимость тщательного анализа многочисленных аспектов, которые являются ключевыми для успешного старта этого производства на территории Белоруссии.

Он также подчеркнул, что перед развертыванием производственных мощностей требуется детально проработать целый спектр вопросов, включая унификацию нормативно-правовой базы и создание прочного фундамента технологической самодостаточности в процессе двустороннего взаимодействия.

На минувшей неделе президент Лукашенко посетил в Минске экспозицию, посвящённую самым современным российским беспилотным системам, где присутствовал и Орешкин. Лукашенко выразил уверенность в готовности России оказать всестороннюю поддержку в организации на территории Белоруссии производства критически важных компонентов для беспилотных авиационных комплексов.