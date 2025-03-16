Помимо этого, у многих возникли проблемы с внесением средств на карты через платёжную систему «Золотая Корона».

Россияне в массовом порядке выразили недовольство из-за сбоев в работе турецкого цифрового банка Ininal, возникших вскоре после ареста его владельца Эркана Корка. Об этом информирует ресурс DTF.

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Первые жалобы от российских пользователей начали поступать вечером 14 марта — в это время клиенты столкнулись с проблемами при оплате иностранных сервисов, включая PS Store, посредством карт Ininal. Помимо этого, у многих возникли проблемы с внесением средств на карты через платёжную систему «Золотая Корона».

Спустя несколько часов в средствах массовой информации появилась новость о задержании Эркана Корка — главы совета директоров Ininal, а также создателя таких финансовых структур, как Pozitifbank, Payfix и медиаплатформы Flash TV. Бизнесмену вменяют в вину ведение незаконной предпринимательской деятельности. Вместе с ним были задержаны свыше пятидесяти человек.

В настоящий момент клиенты банка ожидают официальных разъяснений и информации о возобновлении стабильной работы финансовой платформы.

Ранее стало известно, что руководство ЕС приняло решение об отключении от системы международных межбанковских коммуникаций и платежей SWIFT ещё тринадцати российских региональных банков.