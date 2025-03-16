Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
Замыкают десятку мировых лидеров Япония (845,97 тонны) и Нидерланды (612,45 тонны).

Россия заняла почетное пятое место среди государств с наиболее внушительными золотыми резервами. Полный список стран, обладающих крупнейшими запасами драгоценного металла, был опубликован изданием РБК.

Источник изображения: ИА Красная Весна

Лидером рейтинга остаются США, располагающие золотым резервом в 8133,46 тонны. Вторую позицию удерживает Германия, являющаяся крупнейшим хранителем золота среди европейских стран — ее запас составляет 3351,53 тонны. На третьем и четвертом местах разместились Италия и Франция, обладая золотыми резервами в 2451,84 и 2437 тонн соответственно. Россия, занявшая пятую строчку, владеет запасом в 2335,9 тонны драгоценного металла.

Шестая позиция досталась Китаю, накопившему 2279,56 тонны золота. Седьмую строку заняла Швейцария с ее 1039,94 тонны, а восьмое место досталось Индии, хранящей 876,18 тонны золота. Замыкают десятку мировых лидеров Япония (845,97 тонны) и Нидерланды (612,45 тонны).

Ранее руководитель Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск намекнул на возможную проверку золотого хранилища, расположенного на военной базе Форт-Нокс. Миллиардер сопроводил свое заявление кадром из культового американского сериала «Южный парк», на котором красуется фраза: «И-и-и они пропали».

#россия #сша #экономика #америка #золото #запасы золота #золотые резервы #мировые запасы
Источник: lenta.ru
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
10
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
1
На продажу выставили редкий седан Volkswagen Passat 1991 года с пробегом менее 1300 км
2
Разработчики Skyblivion заявили, что несмотря на выход ремейка TES 4 проект будет доведён до конца
+
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
+
Новый MacBook Air M4 использует только энергоэффективные ядра для увеличения срока службы батареи
1
Вышли новые часы Casio Pro Trek PRG-340 с солнечной зарядкой
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
4
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
2
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
+
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Новый дизайн iPhone 17 Pro показывает более широкую камеру и модули LiDAR
+
Уже скоро на рынок выйдет новый бюджетный смартфон Realme 14 5G с чипом Snapdragon 6 Gen 4
+
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
8
В Северную Америку уже доставлено почти 400 000 Nintendo Switch 2
+
VAIO представляет новые ноутбуки S13 и Pro PG с 5G и процессорами Intel Core 7
+
КамАЗ с шестиствольной установкой АК-306 получил прицел
8
Intel анонсировала обновление процессоров Arrow Lake-S с улучшенным NPU и оптимизацией для игр
3
Anbernic готовит к выпуску портативную консоль RG557 с более мощным процессором и 8 ГБ ОЗУ
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
6
Бюджетный гейминг Sony PlayStation 3 против ПК за $100
8
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
72
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
2
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
3

Сейчас обсуждают

Remarc
20:47
у них так же было и с 7нм
Samsung может сосредоточиться на 2-нм GAA, отменив 1,4-нм производственный процесс
Albert Wesker
20:45
иди собери бомбу замедленного действия из 14900к и ртх 5090. можешь даже ксас туда пихнуть чтобы фейерверк был ярче
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
Albert Wesker
20:42
шиза это писать такие комментарии не предъявляя не своего лица не имени . ты просто еще один жирный тролль. проснись уже ваше время давно прошло
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
Mallory
20:32
Так что там про фоторужье? Даже ты понимаешь что нечего возразить в этом вопросе?
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Evgeny Chezarin
20:19
Человек не торопясь прогулялся по чимбальнутой чимбалайщине чимбулая и все самостоятельно понял. Что тут еще добавить? Welcome, как уже сказано ниже. Но вопрос по геншин остаётся открытым. Кто-то здес...
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Денис Иванов
20:14
Космическая смехдержава))
SpaceX перенесла спасательную миссию для застрявших астронавтов на МКС из-за проблем с гидравликой
Сергей Анатолич
20:08
Да, это хорошо они мир пограбили. Ладно сша с их Клондайком (хоть как то объяснить можно), но вот германия, франция и италия, ведь это вся их территория прям "золотыми приисками" должны быть с их то о...
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
HP User
19:59
Что за бред ты щас написал? Электросамокаты - это категория средств передвижения _с мотором.
Электросамокаты в РФ могут приравнять к механическим транспортным средствам
Сергей Глыба
19:57
Забористая травка попалась учёному из Канзаса, видно штырит его конкретно.
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
Родион Вестов
19:53
В России пиратство зародилось не столько по каким там экономическим мотивам, сколько по соображениям справедливости. Ну не может среднестатистический россиянин понять, как можно за какой нибудь редакт...
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем