Замыкают десятку мировых лидеров Япония (845,97 тонны) и Нидерланды (612,45 тонны).

Россия заняла почетное пятое место среди государств с наиболее внушительными золотыми резервами. Полный список стран, обладающих крупнейшими запасами драгоценного металла, был опубликован изданием РБК.

Источник изображения: ИА Красная Весна

Лидером рейтинга остаются США, располагающие золотым резервом в 8133,46 тонны. Вторую позицию удерживает Германия, являющаяся крупнейшим хранителем золота среди европейских стран — ее запас составляет 3351,53 тонны. На третьем и четвертом местах разместились Италия и Франция, обладая золотыми резервами в 2451,84 и 2437 тонн соответственно. Россия, занявшая пятую строчку, владеет запасом в 2335,9 тонны драгоценного металла.

Шестая позиция досталась Китаю, накопившему 2279,56 тонны золота. Седьмую строку заняла Швейцария с ее 1039,94 тонны, а восьмое место досталось Индии, хранящей 876,18 тонны золота. Замыкают десятку мировых лидеров Япония (845,97 тонны) и Нидерланды (612,45 тонны).

Ранее руководитель Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск намекнул на возможную проверку золотого хранилища, расположенного на военной базе Форт-Нокс. Миллиардер сопроводил свое заявление кадром из культового американского сериала «Южный парк», на котором красуется фраза: «И-и-и они пропали».