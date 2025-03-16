Ранее в марте появилась информация о расширении условий семейной ипотеки: теперь она будет доступна для приобретения жилья на вторичном рынке.

Выдача семейных ипотечных займов за минувший год демонстрирует внушительный рост, увеличившись в 1,5 раза. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на сведения, предоставленные «Дом.РФ».

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года объем оформленных россиянами кредитов в рамках семейной ипотеки достиг 181 миллиарда рублей. Эта сумма на 60% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом общее количество выданных льготных кредитов составило 32 тысячи.

Отмечается, что в ряде банков динамика выдачи подобных займов оказалась еще более впечатляющей. Так, представители ВТБ сообщили о троекратном увеличении количества оформленных семейных ипотек по сравнению с февралем 2024 года. В Абсолют Банке данный показатель удвоился, а в банке «Санкт-Петербург» рост оказался десятикратным. В совокупности в течение прошлого месяца было оформлено ипотечных займов на сумму 219 миллиардов рублей. При этом свыше 80% всех жилищных кредитов в стране приходилось на программу поддержки семей с детьми.

Ранее в марте появилась информация о расширении условий семейной ипотеки: теперь она будет доступна для приобретения жилья на вторичном рынке. Воспользоваться предложением смогут семьи с ребенком младше шести лет, проживающие в населенных пунктах, где строится не более двух жилых домов. Для них ставка по кредиту не превысит 6% годовых.