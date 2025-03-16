Глава РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что на фоне спада рынка и сокращения контрактов наблюдается устойчивая тенденция к снижению продаж.

Российские автомобильные ритейлеры ожидают значительного сокращения объемов реализации новых машин в марте, что может оказаться почти в два раза меньше прошлогодних показателей за этот же период. Данную информацию передает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в условиях продолжающегося рыночного спада и уменьшения количества заключаемых контрактов (что отражает Индекс РОАД) фиксируется устойчивая тенденция к снижению продаж. По его словам, в феврале показатели уже продемонстрировали падение на 25%, и март, вероятно, покажет аналогичную динамику.

Замруководителя по продажам новых автомобилей в АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил, что в первую неделю марта зарегистрировали приблизительно 17 тысяч новых легковых авто. Это на 38% ниже уровня продаж за тот же период прошлого года.

Ранее агентство «Автостат», опираясь на собственные статистические исследования, отметило, что в январе 2025 года совокупная реализация автомобилей премиального сегмента в РФ уменьшилась на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, составив 7856 единиц. За год также заметно сократилась рыночная доля люксовых марок — с 12,2% до 8,8%.