Ранее сообщалось, что количество отказов в выдаче кредитов значительно выросло, но официальных комментариев по этому поводу участники рынка дают крайне мало.

Россияне в феврале 2025 года оформили в финансовых учреждениях лишь один миллион кредитных карт — это минимальный уровень с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, представленные «Скоринг бюро».

Согласно опубликованной информации, объем выпущенных банками кредитных карт снизился на 4% относительно января и на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

При этом средний размер кредитного лимита за февраль 2025 года увеличился на 5%, что эквивалентно приросту в 5,4 тысячи рублей, доведя общий показатель до 109,9 тысячи рублей. Как итог, общий объем одобренных лимитов составил 110,7 миллиарда рублей, что на 0,9% больше, чем было зафиксировано в январе.

По словам генерального директора компании Олега Лагуткина, в ближайшие месяцы существенных изменений в динамике выдачи кредитных карт не предвидится, поскольку банки начали применять более строгие критерии отбора клиентов перед принятием решения о выдаче.

Ранее сообщалось, что в феврале российские кредитные организации значительно ужесточили условия одобрения займов, увеличив тем самым количество отказов. Однако представители рынка предпочли воздержаться от развернутых комментариев по поводу сложившейся ситуации.