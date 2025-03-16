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Следственный комитет России предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям
Согласно этой инициативе, управлять электросамокатами смогут только граждане, достигшие 16-летнего возраста.

В Госдуму внесено предложение о признании электросамокатов транспортными средствами. Согласно этой инициативе, управлять ими смогут только граждане, достигшие 16-летнего возраста. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что Следственный комитет РФ предложил расширить классификацию транспортных средств, введя новую подкатегорию «М1». В нее войдут персональные электрические устройства мощностью до 0,25 кВт, которые будут считаться механическими транспортными средствами. Это обязывает их владельцев соблюдать Правила дорожного движения.

С 2025 года прокат и аренда самокатов и велосипедов в Москве будет доступна только верифицированным пользователям. Для подтверждения личности необходимо пройти проверку через портал mos.ru или в центре госуслуг. Эта мера поможет лучше контролировать соблюдение возрастных ограничений, которые составляют минимум 18 лет.

#госдума #транспортные средства #электросамокаты #электросамокат #пдд #вячеслав володин #аренда самокатов #возрастные ограничения #прокат самокатов
Источник: ridus.ru
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