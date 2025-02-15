Восточно-Казахстанская и Абайская области также почувствовали подземные толчки силой до 3 баллов.

На границе Российской Федерации и Монголии, в районе Горного Алтая, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эксперты Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра (EMSC) проинформировали о сейсмической активности, произошедшей в 01:48 UTC (04:48 по московскому времени).

Источник: Martin Luff

Эпицентр землетрясения располагался в 26 км к юго-западу от населенного пункта Кош-Агач, где проживает приблизительно 5700 человек. Согласно предварительной информации, очаг залегал всего в одном километре под землей. К счастью, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что в эпицентре ощущались еще более мощные подземные толчки магнитудой 6,4. Жители восточной части региона ощутили сильные колебания почвы. Власти Республики Алтай подтвердили, что сейсмическая активность охватила обширную территорию. Восточно-Казахстанская и Абайская области также почувствовали подземные толчки силой до 3 баллов.

По данным ГУ МЧС Республики Тыва, слабые подземные колебания ощущались в ряде районов, включая Монгун-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Овюрский и Бай-Тайгинский. Кроме того, толчки были зафиксированы в городе Ак-Довурак.

Накануне в районе Аляски произошло еще одно мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5.8. По информации сейсмологов, эпицентр находился в 154 км к юго-западу от города Акхиок.