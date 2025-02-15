Ранее Зеленский сообщил, что укрытие ЧАЭС получило значительные повреждения в ночь на 14 февраля.

Взрыв, который произошел в укрытии Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), мог привести к утечке радиоактивных веществ. Об этом заявил главный инженер станции Александр Титарчук в ходе брифинга, его слова приводит агентство «Укринформ».

Титарчук подчеркнул, что исключать подобный риск нельзя из-за изношенности конструкций. Саркофаг, созданный почти 40 лет назад, мог значительно утратить свою защитную эффективность после возникшего пожара.

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При этом инженер добавил, что радиационный фон на промышленной территории остается в пределах нормы. Подтверждение этому дал председатель ГСЧС Украины Андрей Даник, заверив, что ситуация находится под контролем.

Ранее Зеленский сообщил, что укрытие ЧАЭС получило повреждения в ночь на 14 февраля. По его словам, саркофаг пострадал в результате пожара, но уровень радиации при этом не изменился.

Эту информацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Представители организации заявили, что их сотрудники услышали взрыв около 01:50. Сообщалось, что взрыв произошел рядом с защитной оболочкой, ограждающей разрушенный в результате аварии четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков прокомментировал случившееся, заявив, что вооруженные силы РФ не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. По его словам, утверждения Владимира Зеленского о якобы ударе российского беспилотника по саркофагу ЧАЭС не соответствуют действительности. Представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала это заявление провокацией. Она предположила, что инцидент мог быть использован как предлог для увеличения поставок вооружения и финансовой помощи Киеву.

С момента аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году над разрушенным реактором был возведен защитный саркофаг, известный как объект «Укрытие». Однако со временем его конструкция стала приходить в негодность.

В 2007 году началось строительство нового защитного сооружения — «Нового безопасного конфайнмента». Несмотря на многочисленные задержки, связанные с нехваткой финансирования, проект был успешно завершен, и 10 июля 2019 года новый саркофаг официально введен в эксплуатацию. Он накрыл устаревший объект «Укрытие».