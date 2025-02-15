Аналитики из Mercury Research представили статистические данные по рынку процессоров за четвёртый квартал 2024 года.
Информация подана со стороны AMD, однако на её основе несложно рассчитать показатели конкурента компании — Intel.
Если рассматривать рынок центральных процессоров в целом, AMD в прошлом квартале снова увеличила свою долю как по сравнению с предыдущим годом, так и по отношению к предыдущему кварталу. Теперь она составляет 24,7% в количественном выражении и 28,2% в денежном. Это означает годовой рост на 4,3 и 6,7 процентного пункта соответственно.
Наиболее заметное увеличение доли произошло не в серверном сегменте, а в сегменте настольных процессоров. Здесь прирост составил 7,4 и 12,1 п.п. в количественном и денежном выражении соответственно, достигнув 27,1% и 27,3%.
В серверном сегменте AMD сейчас занимает 25,1% рынка по количеству поставленных процессоров, а её доля в денежном выражении достигла 35,5%. Это соответствует росту на 2 и 3,7 процентного пункта.
Что касается мобильного сегмента, здесь зафиксирован рост на 3,4 и 6,5 п.п., в результате чего доля компании составила 23,7% в количественном и 21,6% в денежном выражении.