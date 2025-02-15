Самый большой рост у компании, что интересно, был зафиксирован не в серверном, а в настольном сегменте.

Аналитики из Mercury Research представили статистические данные по рынку процессоров за четвёртый квартал 2024 года.

Информация подана со стороны AMD, однако на её основе несложно рассчитать показатели конкурента компании — Intel.

Источник: WCCF Tech

Если рассматривать рынок центральных процессоров в целом, AMD в прошлом квартале снова увеличила свою долю как по сравнению с предыдущим годом, так и по отношению к предыдущему кварталу. Теперь она составляет 24,7% в количественном выражении и 28,2% в денежном. Это означает годовой рост на 4,3 и 6,7 процентного пункта соответственно.

Наиболее заметное увеличение доли произошло не в серверном сегменте, а в сегменте настольных процессоров. Здесь прирост составил 7,4 и 12,1 п.п. в количественном и денежном выражении соответственно, достигнув 27,1% и 27,3%.

Источник: WCCF Tech

В серверном сегменте AMD сейчас занимает 25,1% рынка по количеству поставленных процессоров, а её доля в денежном выражении достигла 35,5%. Это соответствует росту на 2 и 3,7 процентного пункта.

Что касается мобильного сегмента, здесь зафиксирован рост на 3,4 и 6,5 п.п., в результате чего доля компании составила 23,7% в количественном и 21,6% в денежном выражении.