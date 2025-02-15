Этот проект реализуется в сотрудничестве между компанией Илона Маска The Boring Company и Управлением дорог и транспорта Дубая (RTA).

В скором времени в Дубае появится подземная высокоскоростная сеть Dubai Loop. Этот проект реализуется в сотрудничестве между компанией Илона Маска The Boring Company и Управлением дорог и транспорта Дубая (RTA). Согласно подписанному меморандуму, сеть охватит 17 километров и соединит самые перегруженные районы мегаполиса.

Источник: The National

О разработке новой системы впервые сообщил министр по вопросам ИИ ОАЭ Омар Аль Олама во время беседы с Маском на Всемирном правительственном саммите. Позднее стали известны технические подробности проекта.

В рамках первого этапа строительства будет возведено 11 станций. Передвижение пассажиров организуют с помощью электромобилей, развивающих скорость до 160 км/ч. Аналогичная концепция уже реализована в Лас-Вегасе: с 2021 года там функционирует система Vegas Loop, включающая пять станций возле конференц-центра. В будущем её планируют расширить до 100 станций.

По данным правительственного медиа-офиса Дубая, на начальном этапе Dubai Loop сможет перевозить свыше 20 тыс. человек в час. В перспективе пропускная способность сети может увеличиться до 100 тыс. пассажиров в час.

Концепция подземного скоростного транспорта не нова для Илона Маска. Ещё в 2013 году он представил проект Hyperloop — систему вакуумных поездов, способных развивать невероятные скорости. Хотя Dubai Loop не является Hyperloop, он воплощает основные принципы ускоренного перемещения по тоннелям.

Точные сроки реализации Dubai Loop пока не объявлены.