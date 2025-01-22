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Финансовый портфель
В некоторых странах продажи видеокарт GeForce RTX 50 могут начаться только в феврале
Запуск продаж моделей RTX 5090 и RTX 5080 намечен на 30 января 2025 года. Компания PowerGPU, занимающаяся сборкой игровых систем, предупреждает, что дефицит видеокарт может продлиться до трёх месяцев.

В последние месяцы многочисленные слухи и утечки информации о дефиците видеокарт серии GeForce RTX 50 подтвердили ритейлеры, системные интеграторы и производители.

Источник изображения: Videocardz

Компания PowerGPU, занимающаяся сборкой игровых систем, предупреждает, что дефицит видеокарт может продлиться до трёх месяцев. Например, корейское подразделение Zotac заявило, что видеокарты RTX 5090, которые должны были появиться на рынке 30 января, поступят в продажу лишь в середине февраля. Более того, старт продаж RTX 5080 пока вообще не утверждён. Однако такие трудности пока есть только у некоторых производителей и в некоторых странах.

Одна из главных причин дефицита — проблемы с коммуникацией между Nvidia и производителями видеокарт. Детали неизвестны, но понятно, что задержки связаны с нарушением координации на важных этапах поставок. Ещё одна причина — сложности с доработкой финального BIOS для видеокарт.

Дефицит усиливается искусственным повышением цен. В некоторых странах продавцы уже завышают стоимость видеокарт вдвое. У AMD тоже есть проблемы. Новые видеокарты от конкурентов появятся не раньше марта.

#amd #nvidia #видеокарты #zotac #rtx 5090 #rtx 5080 #geforce rtx 50 #дефицит видеокарт #powergpu
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