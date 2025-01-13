Устройство оснащено самым тонким в мире оптическим приводом высокой четкости толщиной всего 8 мм.

На выставке CES 2025 компания Aurzen представила портативный проектор Aurzen ZIP, отличающийся уникальной складной конструкцией с двумя шарнирами. Благодаря этому устройству, которое легко помещается в карман или небольшую сумку, можно создавать кинотеатр в любом месте и в любое время.

Источник изображения: Aurzen

В сложенном состоянии устройство имеет размеры 84 x 78 x 26 мм и весит всего 280 граммов. Внутри расположен тончайший оптический привод с толщиной 8 мм. Уникальная Z-образная складная конструкция включает три секции: первая содержит оптический привод и чип, вторая оснащена алюминиевыми шарнирами и стереодинамиками, а третья выполняет роль основы с встроенным аккумулятором.

Aurzen ZIP оснащён самым маленьким в мире микрочипом DLP (0,16 дюйма) и ультратонким оптическим модулем 720p, обеспечивая яркость до 100 люмен и контрастность 300:1 с поддержкой 4K. Проектор поддерживает беспроводное зеркальное отображение AirLink, автоматическую фокусировку в режиме реального времени и вертикальный полноэкранный режим для мобильного контента. Датчик расстояния измеряет дистанцию до поверхности 30 раз в секунду. Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч обеспечивает до 1,5 часов работы, а стереодинамики создают качественное звуковое сопровождение.

Источник изображения: Aurzen

Проектор совместим с устройствами на iOS, Android, macOS и Windows. Также в комплект входит адаптер CastPlay, который позволяет подключать игровые консоли, ТВ-боксы и другие устройства через HDMI-разъем.

Проектор уже доступен для заказа на платформе Kickstarter по цене 250 долларов США. Первые поставки начнутся в марте 2025 года.



