Особенностью OneXplayer G1 является наличие двух клавиатур: съёмной физической клавиатуры, крепящейся с помощью магнитов, и встроенной сенсорной клавиатуры под ней.

Гибридный портативный компьютер Onexplayer G1, разработанный компанией One-Netbook, появился на платформе Indiegogo.

Особенностью OneXplayer G1 является наличие двух клавиатур: съёмной физической клавиатуры, крепящейся с помощью магнитов, и встроенной сенсорной клавиатуры под ней. Кроме того, устройство оснащено игровыми контроллерами, скрытыми под основной клавиатурой, что позволяет использовать его в различных режимах — как ноутбук, планшет или портативную игровую консоль.

Источник изображения: Indiegogo

Графическая подсистема представлена интегрированным GPU Radeon 890M, способным поддерживать до четырёх 4K-дисплеев одновременно.

Минимальная цена на Indiegogo — 900 долларов за модель с Ryzen 7 8840U. Максимальная конфигурация стоит 1540 долларов. В рознице цены будут ещё выше. Доступны три варианта процессоров: Ryzen 7 8840U, Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra 7 255H.

Источник изображения: Indiegogo

Объём ОЗУ — от 32 до 64 ГБ, SSD — от 1 до 4 ТБ. Это делает устройство универсальным. Но 64 ГБ ОЗУ в портативной системе — вопрос спорный. Устройство оснащено 8,8-дюймовым дисплеем (2560×1600). Размеры — 208×146,5×32 мм, вес — 880 г. Батарея на 52 Вт·ч. Консоль также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для беспроводного подключения.

OneXplayer G1 поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5x-8000, накопители PCIe 4.0, а также оснащено портами USB4 и OCuLink для подключения внешних видеокарт.