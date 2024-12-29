Тактовая частота процессора достигает 5,65 ГГц, что почти соответствует Ryzen 9 9950 (5,7 ГГц).

В январе 2025 года AMD представит процессоры Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. Эти модели получат улучшенную технологию 3D V-Cache второго поколения. Она обеспечит ещё более высокую производительность.

В сеть утекли данные о характеристиках инженерного образца Ryzen 9 9950X3D. Тактовая частота процессора достигает 5,65 ГГц, что почти соответствует Ryzen 9 9950 (5,7 ГГц). Он оснащён 16 ядрами и кеш-памятью L2 объёмом 16 МБ, а общий объём с 3D V-Cache составляет 144 МБ. ТDP составляет 170 Вт.

На выставке CES 2025 AMD также представит видеокарты Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4, процессоры Ryzen 9000X3D и линейку Strix Halo.