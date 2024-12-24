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Официальный представитель Skoda и Volkswagen в России отзовет более 55 тысяч автомобилей
В Росстандарте уточнили, что на автомобилях установят кабель заземления топливного фильтра, а время установки займет 30 минут на одну машину. Работы проведут бесплатно.

ООО "АГР", официальный представитель марок Skoda и Volkswagen в России, объявило о начале масштабной кампании по отзыву автомобилей. Причина – обнаруженная неисправность в топливной системе. 

© Изображение: Volkswagen 2020

Согласно заявлению компании, под отзыв попадает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo, выпущенных с 2014 по 2023 годы.

Особое внимание уделено моделям, эксплуатируемым в условиях суровой зимы. При температуре окружающей среды ниже -35 °C и при длительной работе двигателя на холостом ходу возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей.

Для решения проблемы на автомобили будет установлен кабель заземления топливного фильтра, который предотвратит накопление заряда. Процедура занимает всего 30 минут и проводится бесплатно.

Для того чтобы проверить, затрагивает ли отзыв вашу машину, нужно сравнить VIN-код с перечнем на официальном сайте Росстандарта или дождаться уведомления от ООО "АГР", которое отправят по телефону или почте.

Работы будут проводиться в авторизованных дилерских центрах Skoda и Volkswagen. Владельцам нужно будет лишь предоставить автомобиль в назначенное время.

#volkswagen #skoda #неисправность #отзыв автомобилей #volkswagen polo #заземление #зимние условия #росстандарт #skoda rapid #топливная система
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