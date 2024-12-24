Глава государства напомнил, что уже выдвигал идею о связи помощи бизнеса с первичным размещением акций (IPO) на форуме ВТБ в начале декабря, но теперь хочет, чтобы чиновники предметно обратились к вопросу.

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам предложил рассмотреть возможность увязки выдачи льготных кредитов с первичным размещением акций (IPO) компаний. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Источник изображения: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Глава государства напомнил, что впервые поднял эту тему на форуме ВТБ в декабре, но теперь призвал чиновников детально проработать механизм реализации этой идеи.

В обсуждении 23 декабря приняли участие ведущие представители экономического блока страны, включая:

Министра финансов Антона Силуанова.

Главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Путин отметил, что в 2024 году на российском рынке прошло 19 размещений акций, общий объем которых составил 102 миллиарда рублей. Несмотря на то что результат назван удовлетворительным, его масштаб все еще недостаточен для крупных экономик.

Президент также обратил внимание на то, что большинство IPO проводятся небольшими компаниями, тогда как лидеры отраслей избегают выходить на биржу.

Особое внимание было уделено вопросу привязки льготного финансирования к выходу на биржу. Путин подчеркнул, что это особенно актуально для флагманов отечественной экономики. Однако такая мера должна применяться только в случаях, когда она оправдана и целесообразна.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что на Московской бирже практически не проводятся крупные IPO из-за недостаточной емкости фондового рынка. По его словам, российские компании сталкиваются с ограничениями: продавать небольшой процент акций бессмысленно, а привлекать значительные средства невозможно без иностранного капитала.