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Финансовый портфель
А-Токен признали «Проектом года» на премии «Меркурий»
Премия «Меркурий», организованная Ассоциацией КорпФинТех, является одной из самых престижных наград в области финансовых технологий в России.

В текущем году цифровая финансовая платформа А-Токен от Альфа-Банка стала победителем в номинации «Финансы и блокчейн» национальной премии «Меркурий», получив звание «Проект года».

Источник изображения: Shutterstock / Fotodom

Платформа А-Токен продемонстрировала впечатляющие результаты с момента своего запуска, а объем выпуска и обращения ЦФА на этой платформе уже превысил 230 миллиардов рублей. С момента начала работы было осуществлено более 600 выпусков различных ЦФА.

Кроме этого, А-Токен предложил более 15 уникальных продуктов, включая токены, обеспеченные драгоценными металлами, недвижимостью, бриллиантами, а также кредитными договорами и правами на фильмы.

Одним из главных достижений А-Токен является лидерство на рынке по количеству инвесторов. Платформа занимает более 50% рынка ЦФА.

Премия «Меркурий», организованная Ассоциацией КорпФинТех, является одной из самых престижных наград в области финансовых технологий в России. Она ежегодно подводит итоги и отмечает лидеров отрасли, которые вносят значительный вклад в развитие инноваций в финансовом секторе страны. В жюри премии участвуют ведущие эксперты.

В 2024 году рынок ЦФА в России показал существенный рост, превысив 400 миллиардов рублей. В то же время на платформе А-Токен было выпущено более 200 миллиардов рублей в виде цифровых финансовых активов.

#финансы #криптовалюта #инновации #блокчейн #альфа-банк #финансовые технологии #цифровая платформа #цфа #а-токен #премия меркурий
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