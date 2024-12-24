Премия «Меркурий», организованная Ассоциацией КорпФинТех, является одной из самых престижных наград в области финансовых технологий в России.

В текущем году цифровая финансовая платформа А-Токен от Альфа-Банка стала победителем в номинации «Финансы и блокчейн» национальной премии «Меркурий», получив звание «Проект года».

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Платформа А-Токен продемонстрировала впечатляющие результаты с момента своего запуска, а объем выпуска и обращения ЦФА на этой платформе уже превысил 230 миллиардов рублей. С момента начала работы было осуществлено более 600 выпусков различных ЦФА.

Кроме этого, А-Токен предложил более 15 уникальных продуктов, включая токены, обеспеченные драгоценными металлами, недвижимостью, бриллиантами, а также кредитными договорами и правами на фильмы.

Одним из главных достижений А-Токен является лидерство на рынке по количеству инвесторов. Платформа занимает более 50% рынка ЦФА.

Премия «Меркурий», организованная Ассоциацией КорпФинТех, является одной из самых престижных наград в области финансовых технологий в России. Она ежегодно подводит итоги и отмечает лидеров отрасли, которые вносят значительный вклад в развитие инноваций в финансовом секторе страны. В жюри премии участвуют ведущие эксперты.

В 2024 году рынок ЦФА в России показал существенный рост, превысив 400 миллиардов рублей. В то же время на платформе А-Токен было выпущено более 200 миллиардов рублей в виде цифровых финансовых активов.