Политику банков Набиуллина объяснила постепенной отменой послаблений, введенных в последние годы, что было необходимо для повышения финансовой устойчивости банков.

В 2025 году российские банки столкнутся с замедлением темпов выдачи кредитов. Это мнение озвучил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. Согласно прогнозу эксперта, стагнация на рынке кредитования может наступить в связи с ужесточением регулирующих норм.

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По словам Тосуняна, в следующем году российские банки столкнутся с более жесткими регуляторными требованиями. Эти меры, по мнению специалиста, могут привести к значительному застою в сфере кредитования, поскольку избыток регулирования способствует снижению доступности кредитных ресурсов как для бизнеса, так и для населения.

Для обеспечения финансовой устойчивости банки вынуждены изменять свою стратегию, больше акцентируя внимание на получении доходов через комиссионные сборы, а не за счет процентных ставок по кредитам. Это означает, что снижение объема кредитования может быть компенсировано увеличением комиссий и других доходов.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что российские банки в последние месяцы значительно повысили ставки по кредитам. В частности, она подчеркнула, что текущие ставки соответствуют уровням, которые должны были бы быть при ключевой ставке в 24% годовых.

Ранее разница между базовой ставкой и фактическими ставками по кредитам составляла 2-3 процентных пункта, однако в последние месяцы она увеличилась до 5-6 процентных пунктов.

Такие изменения в тарифах на кредиты и ужесточение финансовой политики значительно повлияли на рынок кредитования. В результате, уже наблюдается замедление роста кредитования физических лиц, а корпоративное кредитование также демонстрирует признаки стагнации.

Необходимость повышения финансовой устойчивости банков также привела к увеличению полной стоимости потребительских кредитов (ПСК). В крупнейших российских банках средняя ПСК превысила 34%.

Более того, минимальная стоимость кредитов на сегодняшний день достигла уровня 28,8%, что на 3 процентных пункта выше, чем два месяца назад.

С 1 октября 2025 года вступят в силу новые требования, которые будут обязывать банки запрашивать у физических лиц официальные документы о доходах при выдаче займов на сумму свыше одного миллиона рублей.