Официальный курс евро составил 105,2512 рубля, а юаня — 13,8254 рубля.

Банк России утвердил официальный курс доллара на 24 декабря на уровне 101,6143 рубля, что впервые с 11 декабря опустило его ниже 102 рублей. Официальный курс евро составил 105,2512 рубля, а юаня — 13,8254 рубля.

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На рынке Форекс ранее доллар опустился ниже 100 рублей впервые с 10 декабря. Однако к 14:50 по московскому времени он вернулся на отметку выше 100 рублей.

По прогнозам экспертов, в 2025 году курс доллара может достичь 108 рублей, если не возникнут внешние шоки и импорт останется на нормализованном уровне. В долгосрочной перспективе специалисты считают, что доллар может укрепиться до 110 рублей к 2026 году.

В январе 2025 года ожидается временное укрепление рубля. Доллар может опуститься до 100 рублей или ниже, евро — до 105 рублей, а юань — до диапазона 13–13,5 рубля.

Ключевую роль сыграет динамика нефтяных цен. Если стоимость нефти снизится до $60–70 за баррель, это окажет давление на российскую валюту.

Банк России предупредил, что установленные 28 декабря официальные курсы иностранных валют будут действовать на протяжении новогодних праздников. Следующее изменение курсов запланировано на 9 января 2025 года.