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Vivo Pad 4 Pro получит SoC Dimensity 9400
Хотя точная дата выхода Vivo Pad 4 Pro пока неизвестна, аналитики предполагают, что устройство может поступить в продажу в марте 2025 года.

Компания Vivo готовится выпустить один из самых мощных планшетных компьютеров на рынке — Vivo Pad 4 Pro, оснащённый новейшей однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400. Эта информация стала известна благодаря популярному инсайдеру Digital Chat Station, который раскрыл подробности об устройстве.

Источник изображения: Vivo

Процессор Dimensity 9400, который ранее использовался исключительно в премиальных смартфонах, таких как Vivo X200, X200 Pro, Oppo Find X8 и Find X8 Pro, теперь впервые появится в планшете. 

По данным ресурса Gizmochina, устройство получит большой ЖК-дисплей диагональю 13 дюймов с частотой обновления 144 Гц. Другим важным преимуществом устройства станет аккумулятор ёмкостью 11 790 мАч. 

Точная дата выхода Vivo Pad 4 Pro пока остается неизвестной, но аналитики предполагают, что устройство может появиться в продаже в марте 2025 года. Такой прогноз основан на том, что предыдущая модель, Vivo Pad 3 Pro, была представлена в марте 2023 года.

#планшетный компьютер #oppo find x8 #vivo x200 #mediatek dimensity 9400 #digital chat station #vivo pad 4 pro #аккумулятор 12000 мач #дисплей 13 дюймов #март 2025 #частота 144 гц
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