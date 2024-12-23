Хотя точная дата выхода Vivo Pad 4 Pro пока неизвестна, аналитики предполагают, что устройство может поступить в продажу в марте 2025 года.

Компания Vivo готовится выпустить один из самых мощных планшетных компьютеров на рынке — Vivo Pad 4 Pro, оснащённый новейшей однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400. Эта информация стала известна благодаря популярному инсайдеру Digital Chat Station, который раскрыл подробности об устройстве.

Источник изображения: Vivo

Процессор Dimensity 9400, который ранее использовался исключительно в премиальных смартфонах, таких как Vivo X200, X200 Pro, Oppo Find X8 и Find X8 Pro, теперь впервые появится в планшете.

По данным ресурса Gizmochina, устройство получит большой ЖК-дисплей диагональю 13 дюймов с частотой обновления 144 Гц. Другим важным преимуществом устройства станет аккумулятор ёмкостью 11 790 мАч.

Точная дата выхода Vivo Pad 4 Pro пока остается неизвестной, но аналитики предполагают, что устройство может появиться в продаже в марте 2025 года. Такой прогноз основан на том, что предыдущая модель, Vivo Pad 3 Pro, была представлена в марте 2023 года.