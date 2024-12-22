Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова была продлить контракт на транзит газа через территорию Украины. Однако инициатива прекратить сотрудничество исходила от Киева.

Украина приняла решение прекратить транзит российского газа через свою территорию после завершения пятилетнего контракта с «Газпромом».

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Полляйт высказал мнение, что за решением Киева стоит не само украинское руководство, а Соединенные Штаты. Экономист подчеркнул, что договор с «Газпромом» ежегодно приносил Украине значительный доход в размере 700 миллионов долларов.

Экономист отметил, что отказ от российского газа несет серьезные риски для европейской экономики. По его словам, Европа столкнется с энергетическим кризисом, последствия которого проявятся в ближайшие годы.

Полляйт также указал, что США активно продвигают свои интересы, стремясь усилить зависимость Европы от американских поставок сжиженного природного газа (СПГ). Однако этот вариант, по мнению эксперта, менее выгоден для европейских стран как с экономической, так и с энергетической точки зрения.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова была продлить контракт на транзит газа через территорию Украины. Однако инициатива прекратить сотрудничество исходила от Киева.