Один из предложенных вариантов — изменить статус газа. Орбан объяснил, что газ, который пересекает границу Украины, будет считаться венгерским, а не российским.

Венгрия обсуждает, как сохранить транзит газа через Украину. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул важность этого для энергетической безопасности страны.

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Один из предложенных вариантов — изменить статус газа. Орбан объяснил, что газ, который пересекает границу Украины, будет считаться венгерским, а не российским. Венгрия хочет реализовать этот план, но для этого нужно согласие Москвы и Киева.

Ситуация осложняется санкциями США против Газпромбанка. Венгрия добилась исключения из санкций на три месяца, что позволило продолжить расчеты через банк.

Украина заявила, что с 1 января 2025 года транзит газа прекратится. Решение зависит от Европейской комиссии. Если транзит прекратится, Венгрия рассмотрит альтернативные маршруты через Румынию и Болгарию. Это поможет обеспечить стабильные поставки газа.