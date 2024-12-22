В октябре 2023 года МВФ предоставил Украине транш на $1,1 млрд. Общая сумма программы EFF до 2027 года — $15,5 млрд, из которых уже выделено $9,8 млрд.

Международный валютный фонд (МВФ) расширил список требований для продолжения финансовой поддержки Украины. Это связано с последней оценкой выполнения условий программы расширенного финансирования (EFF).

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Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о трех новых условиях:

Украина должна разработать операционную стратегию для управления рынком ценных бумаг и фондового рынка. Это нужно для повышения прозрачности и устойчивости финансового сектора. Необходимо внести в парламент законопроект, регулирующий критические риски для банков, небанковских организаций и платежных систем. Киев обязан провести независимую оценку работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг. Итоги проверки должны быть опубликованы.

В октябре 2023 года МВФ предоставил Украине транш на $1,1 млрд. Общая сумма программы EFF до 2027 года — $15,5 млрд, из которых уже выделено $9,8 млрд.

Кроме того, в декабре США объявили о кредите на $20 млрд. Эти деньги планируют покрыть за счет замороженных российских активов. Сумма станет частью пакета помощи стран G7 на $50 млрд для восстановления экономики Украины.

Украина столкнулась с дефицитом бюджета на 2024 год — $43,9 млрд. Международная поддержка критически важна для покрытия невоенных расходов.

МВФ отмечает, что экономика страны остается устойчивой. Однако в 2025 году прогнозируется замедление роста из-за напряженности на рынке труда и атак на энергетическую инфраструктуру.